İbrahim Çelikkol 6 arkadaşıyla 1 kişiye saldırdı!

Oyuncu İbrahim Çelikkol alkollüyken işlediği vukuatlarına bir yenisini daha ekledi!

Muğla Akyaka'da, gürültü yaptıkları için kendisini uyaran işletmeciyi 6 arkadaşıyla dövdü. Daha önce de Selçuk Sahin ile kavgaya karışan Çelikkol, başka bir mekanda alkollüyken sergilediği aşırı tavırlarla gündeme gelmişti.

Olay, gece geç saatlerde Ula'nın turistik Akyaka beldesinde meydana geldi. Bahadır Kılınç, ruhsatsız olduğu için kapalı olan restoranının önünde otururken, yan restoranda aralarında İbrahim Çelikkol'un da bulunduğu grubu, gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyardı. Alkollü oldukları öğrenilen Çelikkol ve beraberindekiler Kılınç'ı tekme tokat dövdü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bu esnada olay yerinin yakınında bulunan Ula Belediye Başkanı'nın oğlu tarafından dayakçı gurubun elinden kurtarılan Bahadır Kılınç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elmacık kemiğinin kırıldığı, burun kemiğinin de çatladığı tespit edilen Kılınç'ın şikayeti üzerine Çelikkol ve beraberindekiler jandarma tarafından gözaltına alındı.

NEZARETTE SABAHLADI

Sabaha kadar karakolda tutulan Çelikkol ve yanındakiler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Daha öncede adı kavgaya karışan ünlü oyuncu olay hakkında kendisine sorulan soruları yanıtsız bıraktı.

BAŞKANIN OĞLU KURTARDI

Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, olayın kendileriyle ilgisinin olmadığını söyledi. Akkaya, "Bahadır Kılınç'ın darp edildiğini gören oğlum Kağan olaya müdahale etmiş. Alkollü olan Çelikkol ve arkadaşlarının elinden Bahadır'ı kurtarmış ve hastaneye götürmüş. Kendisi arkadaşı olur kavgayla ilgisi sadece bundan ibarettir" diyerek açıklamada bulundu.

Kaynak: Yeni Asır