İbrahim Çelikkol kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İbrahim Çelikkol hangi dizi ve filmlerde oynadı?
İbrahim Çelikkol, Milas’ta yangın söndürme çalışmalarına katıldı ve canı pahasına alevlerle savaştı. Bu görüntülerin medyada yer alamsının ardından pek çok kişi İbrahim Çelikkol kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İbrahim Çelikkol hangi dizi ve filmlerde oynadı? araştırması yapmaya başladı…
04 Ağustos 2021, Çarşamba 11:51 Son Güncelleme:
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Baba tarafı Arap kökenli, anne tarafı ise Selanik göçmeni olan İbrahim Çelikkol, İzmit Kocaeli’de dünyaya geldi. Profesyonel modellik yapan ünlü isim, oyunculuk eğitimi almaya karar verdi ve kamera önüne ilk adımını Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolü ile attı. İşte, İbrahim Çelikkol hakkında merak edilenler…
İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?
İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982 tarihinde İzmit, Kocaeli’de dünyaya geldi. Ünlü oyuncunun baba tarafı Arap kökenli anne tarafı ise Selanik göçmenidir.
Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yapan İbrahim Çelikkol, basketbolla da yakından ilgilendi, ligde oynadı genç millî akıma girdi. Basketbolu bırakmasının ardından oyunculuk eğitimi alan Çelikkol'un hayatının dönüm noktası ise Osman Sınav'la tanışması oldu.
Oyunculuk hayatına Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi adım atan İbrahim Çelikkol, daha sonra M.A.T., Keskin Bıçak ve Karadağlar gibi televizyon dizilerinde rol aldı. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 de Final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırdı.
16 Şubat 2012 tarihinde gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol, 2013-2014 yılları arasında yayınlanan Merhamet dizisinde Fırat Kazan’ı canlandırdı.
İbrahim Çelikkol, 2014 yılında ekranlara gelen Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016 yılında başlayan kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırdı.
25 Mayıs 2017 tarihinde Mihre Mutlu ile evlendi.
İBRAHİM ÇELİKKOL HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?
- 2019 Doğduğun Ev Kaderindir
- 2016 Kördüğüm Ali Nejat Karasu Dizi
- 2016 Seddülbahir 32 Saat Mehmet Çavuş Dizi
- 2014 Reaksiyon Oğuz Dizi
- 2014 Sadece Sen Ali Film
- 2013-2014 Merhamet Fırat Kazan Dizi
- 2011-2012 İffet Cemil Özdemir Dizi
- 2012 Fetih 1453 Ulubatlı Hasan Film
- 2010 2011 Karadağlar Gül Ali Karadağ Dizi
- 2010 Keskin Bıçak Mithat Dizi
- 2009 M.A.T. Sinan Atalay Dizi
- 2008 Pars: Narkoterör Şamil Baturay Dizi