Baba tarafı Arap kökenli, anne tarafı ise Selanik göçmeni olan İbrahim Çelikkol, İzmit Kocaeli’de dünyaya geldi. Profesyonel modellik yapan ünlü isim, oyunculuk eğitimi almaya karar verdi ve kamera önüne ilk adımını Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolü ile attı. İşte, İbrahim Çelikkol hakkında merak edilenler…

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982 tarihinde İzmit, Kocaeli’de dünyaya geldi. Ünlü oyuncunun baba tarafı Arap kökenli anne tarafı ise Selanik göçmenidir.

Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yapan İbrahim Çelikkol, basketbolla da yakından ilgilendi, ligde oynadı genç millî akıma girdi. Basketbolu bırakmasının ardından oyunculuk eğitimi alan Çelikkol'un hayatının dönüm noktası ise Osman Sınav'la tanışması oldu.

Oyunculuk hayatına Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi adım atan İbrahim Çelikkol, daha sonra M.A.T., Keskin Bıçak ve Karadağlar gibi televizyon dizilerinde rol aldı. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 de Final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırdı.

16 Şubat 2012 tarihinde gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol, 2013-2014 yılları arasında yayınlanan Merhamet dizisinde Fırat Kazan’ı canlandırdı.

İbrahim Çelikkol, 2014 yılında ekranlara gelen Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016 yılında başlayan kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırdı.

25 Mayıs 2017 tarihinde Mihre Mutlu ile evlendi.

İBRAHİM ÇELİKKOL HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?