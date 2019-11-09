İbrahim Çelikkol oğlu için alışverişte

Oğullarına Ali adını vereceğini söyleyen İbrahim Çelikkol önceki gün Nişantaşı City AVM’deydi.

'Heyecan içinde bekliyoruz'

Kırmızı eşofmanı ve beresiyle dikkat çeken oyuncu, “Oğlumuz için son hazırlıkları tamamlamaya geldim. Heyecan içinde bekliyoruz” diye konuştu.

Kasım ayında doğum yapacak olan İbrahim Çelikkol eşi ile birlikte doğum öncesi aile albümü için fotoğraf çektirip Instagram hesabından paylaşmıştı.

Ali Keser/ POSTA





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