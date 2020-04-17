İbrahim Çelikkol partnerine laf attı

Demet Özdemir rol arkadaşı İbrahim Çelikkol ile Instagram’da yaptıkları canlı yayında buluştu. Demet Özdemir, “Karantina günlerinde korku filmleri izliyorum. En korkuncunu sana tavsiye edebilirim” dedi. Ama filmin adını hatırlamak için birkaç saniye düşündü.

'Erkenci Kuş diyeceksin sandım'

İbrahim Çelikkol’dan şöyle bir espri geldi:

“Bir an ‘Erkenci Kuş’ diyeceksin sandım!”

Demet Özdemir, ‘Erkenci Kuş’ dizisinde başrolü Can Yaman ile paylaşmıştı. İkili, 20. bölümden itibaren de sevgili olmuştu.







