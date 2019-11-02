İbrahim Çelikkol ve eşinden 'geri sayım başladı' pozu

Geçtiğimiz Mayıs ayında sevenlerine bebek müjdesi veren İbrahim ve Mihre Çelikkol çifti, doğum için geri sayıma başladı.

Kasım ayında doğum yapacak olan Mihre Çelikkol eşi ile birlikte doğum öncesi aile albümü için fotoğraf çektirip Instagram hesabından paylaşmıştı.

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, bugün yeni bir fotoğraf daha paylaştı.

İbrahim-Mihre Çelikkol bebeklerine 'Ali' ismini koyacak.





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