İbrahim Çelikkol'un avukatı, şirketin "Kördüğüm" dizisinin yurt dışı satışlarından daha fazla gelir elde ettiği ve sanatçıdan bu gelirin gizlendiği iddiasıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak alacak davası açtı. İbrahim Çelikkol'un avukatının sunduğu şikayet dilekçesinde "Müvekkilim başrolünde oynadığı ve yurt dışınada satılan "Kördüğüm" adlı diziden alması gereken gelir payını tam olarak alamamıştır. Davalı şirket daha öncesinde de müvekkilime defalarca kez ödeme yapılacağına dair söz vermesine rağmen gereken tarihte ödemelerini yapmamıştır. Davalı ödeme yapmadığı gibi, ödemesi gereken tutar satışlar devam ettikçe artmaktadır. Davalı Endemol Medya Prodüksiyon Şirketi'nden alınacak hak edilen ücretin mahkeme tarafından belirlenmesini talep ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

(Büşra Çoban DHA)