Magazin İbrahim Çelikkol'dan prodüksiyon bir dava daha

İbrahim Çelikkol'dan prodüksiyon bir dava daha

Magazin

İbrahim Çelikkol'dan prodüksiyon bir dava daha

İbrahim Çelikkol, "Kördüğüm" dizisinin yurt dışı satışlarından gereken payı alamadığı iddiasıyla Endemol Medya Prodüksiyon Şirketi'ne ikinci kez alacak davası açtı. Çelikkol daha önce Endemol Medya Prodüksiyon Şirketi'ne açtığı alacak ve tazminat davasından 167 bin lira kazanmıştı.

16 Nisan 2021, Cuma 11:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İbrahim Çelikkol'un avukatı, şirketin "Kördüğüm" dizisinin yurt dışı satışlarından daha fazla gelir elde ettiği ve sanatçıdan bu gelirin gizlendiği iddiasıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak alacak davası açtı. İbrahim Çelikkol'un avukatının sunduğu şikayet dilekçesinde "Müvekkilim başrolünde oynadığı ve yurt dışınada satılan "Kördüğüm" adlı diziden alması gereken gelir payını tam olarak alamamıştır. Davalı şirket daha öncesinde de müvekkilime defalarca kez ödeme yapılacağına dair söz vermesine rağmen gereken tarihte ödemelerini yapmamıştır. Davalı ödeme yapmadığı gibi, ödemesi gereken tutar satışlar devam ettikçe artmaktadır. Davalı Endemol Medya Prodüksiyon Şirketi'nden alınacak hak edilen ücretin mahkeme tarafından belirlenmesini talep ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

(Büşra Çoban DHA)

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
16 Nisan 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Bi' zahmet artık!
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Arı gibi çalışarak...
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Son yemek
Uğur Alkapar
Hande Kazanova
12 Nisan haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Hoş geldin ya şehr-i ramazan!
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Hem güldürdü hem ağlattı
Suna Akyıldız
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Uraz Kaygılaroğlu
Funda Duru
Yasemin Candemir
Türkiye’de her 10 kişiden 9’unda D vitamini eksikliği var!
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Sekste koku ne kadar önemli?
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Sizin hiç babanız öldü mü?
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ebru Şahin, Köy Okulları Yardım Projesi'nin gönüllü yardım elçisi oldu