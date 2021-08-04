ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan dönem dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan İbrahim Çelikkol'un oynayacağı karakterin ayrıntılar ortaya çıktı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın 3. sezon finalinde başrol oyuncusu Murat Ünalmış'ın diziden ayrılmasının ardından senaristler dizinin senaryosunda değişikliğe gitti. İbrahim Çelikkol’un 4. sezonda çok etkileyici bir karakter ile dizide yer alacağı ortaya çıktı.

Çekimleri Adana’da yapılan dizinin 103. bölümü için oyuncular yakında sete girecek. İbrahim Çelikkol’un dizideki karakteri ile ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Oyuncu yine bir intikam hikayesi ile hayranlarının karşısına çıkacak. Çelikkol, dizide bir lojistik firmasının sahibi olan Hakan Gümüşoğlu rolüne hayat verecek.