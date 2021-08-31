Perşembe akşamları izleyicisiyle buluşan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın dördüncü sezonuna ait ilk görüntüler geldi.

Diziye bu sezon dahil olan İbrahim Çelikkol'un da ilk kez görüldüğü tanıtım, merakla beklenen yeni sezona dair büyük heyecan yarattı.

İbrahim Çelikkol’un dizi çekimleri için Adana’ya gittiği ama hava değişimi nedeniyle sağlık sorunları çektiği de ortaya çıkmıştı. Oyuncu sette çalışmalara başladı. Setten ilk kareler yayınlanınca sosyal medyada gündem yakışıklı oyuncu oldu.

Bir Zamanlar Çukurova’da yeni bir dönemi başlatacak olan Hakan Gümüşoğlu karakteri herkes tarafından heyecanla bekleniyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA HAKAN GÜMÜŞOĞLU KİMDİR?

Başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol, Çukurova'nın iş ve cemiyet hayatına hızlı bir giriş yapacağı 'Hakan Gümüşoğlu' karakteriyle dahil olacak. Çukurova'nın bereketli topraklarının altını üstüne getirecek Hakan Gümüşoğlu iddialı bir karakter olarak izleyenlerin karşısına çıkacak.

İhtiraslı, savaşçı, gözü pek kişiliğiyle öne çıkan Hakan Gümüşoğlu, Çukurova'daki pek çok ismin tam tersi, tüm zenginliğini kendisi elde etmiş bir işadamı. İzmir'de başlayan yaşamı, üniversite yıllarında Berlin'de bir dönem Demir Yaman ile kesişmiş. Ve yıllar sonra Demir'in hayatında kaynağı bilinmeyen düşmanlıkları ve Demir'le üniversite yıllarına uzanan bağı ile hikayenin karanlıkta kalmış düğümlerini çözerek Çukurova'nın altını üstüne getirecek.