İbrahim Çolak dünya şampiyonu oldu

Almanya’nın Stuttgart kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda İbrahim Çolak, halka aleti finalinde 14.933’lük derecesiyle şampiyon oldu.

Böylelikle cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

Milli cimnastikçi bu sonuçla, Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenecek olan 2020 Olimpiyatları’na katılma hakkı da elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İbrahim Çolak'ı arayarak tebrik etti.

DHA