İbrahim Çolak, Almanya Stuttgart’ta yapılan Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda bir ilke imza atıp halka aletinde Dünya Şampiyonu olmuştu.

Tarihe adını altın harflerle yazdıran ve Türkiye’nin gururu olan İbrahim Çolak’ın kalbi boş değil.

Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Falültesi’nden yeni mezun olan Seray Filiz ile aşk yaşıyor.

İbrahim Çolak, “Seray hayatıma girdiği için çok mutluyum” diyor.