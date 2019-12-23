İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal gözyaşlarına boğuldu

2017’de vefat eden İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal yakın dostlarının ısrarıyla önceki akşam Etiler’deki My Cabaret’ye gitti. Kulüpte sahneye çıkan Sibel Yıldırım, merhum eşinin kendisi için yazdığı ‘Ömrüm’ şarkısını söyleyince ağlamaya başladı. Sibel Yıldırım şarkıyı keserek Filiz Erkal’ı teselli etmeye çalıştı.

İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su ağlattı

İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal, eylül ayında Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olmuştu. Babasıyla sadece 12 gün vakit geçirebilen Elif Su, söylediği şarkı ile duygusal anlar yaşatmıştı.

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İşte Filiz Erkal'ın açıklamaları:

- Elif Su babasını sorduğu zaman öldüğünü söylüyoruz. 'Bir yere gitti' gelecek demiyoruz. Mezarlığa da götürüyorum. Kendi gitti ama Elif'i bıraktı. Onunla oyalanıyorum.

- Babasının şarkılarını dinletiyorum sürekli. Şarkılarını duyunca 'babam çıktı' diyor.

- İbrahim bedenen değil ama ruhen bizimle. O hiç gitmedi.

'Orada yatma baba, kalk suyu iç'

- Mezarına gittik Elif Su,'Orada yatma baba özledim, kalk suyu iç' dedi. Şuramdan bişi koptu gibi.

- O evden taşındık. Kötü anılarımız vardı. Eşyalarıma kadar her şeyi değiştirdim. İbrahim'in eşyalarını da dağıttım. Bir-iki takım elbisesi ile saatlerini oğluma bıraktım.

- Okuduğu kitaplar, aldığı ödüller evimizin en değerli köşesinde.

- Özlediğimde rüyamda görüyorum. Ben İbrahim'in yanımızda olduğunu hissediyorum. En son 3-4 gün önce rüyamda gördüm. İbrahim'in gözü arkada kaldı. 12 günlük bebeği vardı...