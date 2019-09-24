İşte Filiz Erkal'ın açıklamaları:

- Elif Su babasını sorduğu zaman öldüğünü söylüyoruz. 'Bir yere gitti' gelecek demiyoruz. Mezarlığa da götürüyorum. Kendi gitti ama Elif'i bıraktı. Onunla oyalanıyorum.

- Babasının şarkılarını dinletiyorum sürekli. Şarkılarını duyunca 'babam çıktı' diyor.

- İbrahim bedenen değil ama ruhen bizimle. O hiç gitmedi.

'ORADA YATMA BABA, KALK SUYU İÇ'

- Mezarına gittik Elif Su,'Orada yatma baba özledim, kalk suyu iç' dedi. Şuramdan bişi koptu gibi.

- O evden taşındık. Kötü anılarımız vardı. Eşyalarıma kadar her şeyi değiştirdim. İbrahim'in eşyalarını da dağıttım. Bir-iki takım elbisesi ile saatlerini oğluma bıraktım.

- Okuduğu kitaplar, aldığı ödüller evimizin en değerli köşesinde.

- Özlediğimde rüyamda görüyorum. Ben İbrahim'in yanımızda olduğunu hissediyorum. En son 3-4 gün önce rüyamda gördüm. İbrahim'in gözü arkada kaldı. 12 günlük bebeği vardı...





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