İbrahim Fazıl Göknar, hayatını kaybetti
Galatasaray'ın eski futbolcularından İbrahim Fazıl Göknar, yaşamını yitirdi.
07 Nisan 2021, Çarşamba 13:55 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da 1946-1951 yılları arasında futbolculuk yapan İbrahim Fazıl Göknar, hayatını kaybetti.
Galatasaray, resmi internet sitesinden vefat haberini böyle duyurdu:
"CAMİAMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ"
Yapılan açıklamada, "Galatasaray'da 1946-1951 yılları arasında futbolculuk yapan, kulübümüzde çeşitli kademelerde yöneticilik görevi üstlenen 2683 sicil numaralı divan kurulu üyemiz İbrahim Fazıl Göknar'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz."
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