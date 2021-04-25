Siyaset İbrahim Kalın: ABD Başkanı ilkesiz bir tutum sergilemiştir

İbrahim Kalın: ABD Başkanı ilkesiz bir tutum sergilemiştir

Siyaset

İbrahim Kalın: ABD Başkanı ilkesiz bir tutum sergilemiştir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1915 olaylarını araştırmak için ortak tarih komisyonu kurulması çağrısı yaptığını anımsatarak, ‘ABD Başkanı bu gerçekleri de görmezden gelerek ilkesiz bir tutum sergilemiştir’ dedi.

25 Nisan 2021, Pazar 12:24 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

‘Cumhurbaşkanımız 1915 olaylarını araştırmak için ortak tarih komisyonu kurulması çağrısı yapmış fakat hakikatin belgelerle ortaya çıkmasından korkanlar bu çağrıya cevap verememiştir. ABD Başkanı bu gerçekleri de görmezden gelerek ilkesiz bir tutum sergilemiştir.’


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