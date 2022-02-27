Türkiye İbrahim Kalın: Cumhurbaşkanımızın çağrısını yineliyoruz

İbrahim Kalın: Cumhurbaşkanımızın çağrısını yineliyoruz

Türkiye

İbrahim Kalın: Cumhurbaşkanımızın çağrısını yineliyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ukrayna savaşının dördüncü gününde Cumhurbaşkanımızın çağrısını yineliyoruz: Rus saldırıları derhal durdurulmalı ve ateşkes müzakerelerine başlanmalıdır. Haksız ve hukuksuz bu savaş karşısında Ukrayna halkının daha fazla acı çekmemesi için girişimlerimize devam edeceğiz." dedi.

27 Şubat 2022, Pazar 12:15 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'daki hesabından, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sürdürdüğü askeri harekata ilişkin açıklamada bulundu. 

Kalın, "Ukrayna savaşının dördüncü gününde Cumhurbaşkanımızın çağrısını yineliyoruz. Rus saldırıları derhal durdurulmalı ve ateşkes müzakerelerine başlanmalıdır. Haksız ve hukuksuz bu savaş karşısında Ukrayna halkının daha fazla acı çekmemesi için girişimlerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


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