Siyaset İbrahim Kalın: Kudüs kırmızı çizgidir

İbrahim Kalın: Kudüs kırmızı çizgidir

Siyaset

İbrahim Kalın: Kudüs kırmızı çizgidir

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Donald Trump'ın Filistin ve İsrail ile ilgili açıkladığı planlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

29 Ocak 2020, Çarşamba 13:42 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Filistin-İsrail meselesine yönelik hazırladığı sözde barış planına ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı gibi Kudüs kırmızı çizgimizdir ve Filistin toprakları satılık değildir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı yazılı açıklamada, ABD yönetimimin açıkladığı sözde barış anlaşmasının, Filistin halkının varlığını ve tarihini yok sayan yeni bir işgal planı olduğunu bildirdi.

Filistin halkının haklarını ve uluslararası hukuku hiçe sayan tek taraflı bu planı reddettiklerini kaydeden Kalın, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vurguladığı gibi, Kudüs kırmızı çizgimizdir ve Filistin toprakları satılık değildir. Filistin’de adalet sağlanmadan Orta Doğu’da kalıcı barış temin edilemez. Adil olmayan bir planın yaşaması mümkün değildir. Bölgede barış ve güvenlik için İsrail’in işgal politikaları sona ermelidir. Uluslararası toplum, iki devletli çözümü ortadan kaldıran ve işgali ebedileştirmeyi hedefleyen bu hukuksuzluğu reddetmelidir. Türkiye, haklı davasında Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

DHA

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