İbrahim Kalın: Suriyeli katil, on binlerce insana işkence yaptı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Suriyeli katil, yüz binlerce insanı öldürmenin, milyonlarca kişiyi yerinden etmenin ve güzel bir ülkeyi yıkmanın yanı sıra on binlerce kişiye işkence yaptı" dedi