İbrahim Kalın: Tehdit ve kınamalar bizi haklı davamızdan vazgeçirmeyecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında, "Barış Pınarı Harekatı birçok oyunu eş zamanlı olarak bozdu." dedi.

Kalın, şöyle konuştu:

"Dünyada dengelerin yeniden kurulduğu bir dönemde Türkiye'nin ulusal çıkarlarını esas alarak, bu hamleyi yapmış olması bazılarını şaşırtmış olabilir. Yaptırım tehditleri, kınamalar bizi haklı davamızdan vazgeçirmeyecektir. Barış Pınarı Harekatı'nı lekelemeye çalışanlar, Suriye'deki piyonları mevzi kaybettiği için sinirli, öfkeli ve komik halde bulunmaktadır."

"Harekat hedefine ulaşana kadar devam edecek"

"Türkiye'yi Barış Pınarı Harekatı konusunda eleştirenlere DEAŞ'lıları kimlerin neden bıraktığını sormak en tabii hakkımızdır." diyen Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Barış Pınarı Harekatı hedeflerine ulaşana kadar, hız kesmeden devam edecektir. Birilerinin palazlandırdığı, yıllardır ortalığı istila eden, binlerce insanın kanına giren bu terör örgütünü (DEAŞ) Türkiye'ye fatura etmeye kalkmak, sorumluluğu Türkiye'ye yıkmaya çalışmak asla kabul edilebilir bir şey değildir. Biz 4 milyona yakın Suriyeli mülteciye ülkemizde ev sahipliği yaparken, yaklaşık 3 milyona yakın Suriyeli'ye de Suriye tarafında yardım ediyoruz. Yani 7 milyona yakın Suriyeli, Türkiye'nin koruması altında bulunuyor. Bu Suriye nüfusunun yaklaşık üçte birine tekabül ediyor. Bunu yapabilen başka bir ülke var mı? (Suriye) Oradaki demografik yapıyı bozan ne Türkiye'dir ne de Barış Pınarı Harekatıdır. Demografik yapıyı bozan YPG/PYD'nin kendisidir."

AA