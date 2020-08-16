İbrahim Kalın: Türkiye'ye emir verilen günler geride kaldı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Joe Biden için önemli bir açıklamada bulundu.
16 Ağustos 2020, Pazar 10:18 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkan adayı Joe Biden’ın küstah sözlerine tepki gösterdi.
İbrahim Kalın sosyal medya hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, “Biden’ın Türkiye analizi saf bir cehalete dayanıyor. Türkiye’ye emir verilen günler geride kaldı” ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/ikalin1/status/1294874944971714561
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