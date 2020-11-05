İbrahim Kalın'dan, corona virüsü açıklaması
Corona virüs tedavisi gören Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
05 Kasım 2020, Perşembe 12:10 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın şu ifadelere yer verdi;
Covid tedavim başarıyla tamamlandı hamdolsun.
Bu süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
Hastalığa yakalanan herkese acil şifalar diliyorum. Arayan, soran ve duasını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum.