Siyaset İbrahim Kalın'dan, corona virüsü açıklaması

İbrahim Kalın'dan, corona virüsü açıklaması

Siyaset

İbrahim Kalın'dan, corona virüsü açıklaması

Corona virüs tedavisi gören Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

05 Kasım 2020, Perşembe 12:10 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın şu ifadelere yer verdi;

Covid tedavim başarıyla tamamlandı hamdolsun.

Bu süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

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Hastalığa yakalanan herkese acil şifalar diliyorum. Arayan, soran ve duasını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum.


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