Kalın'ın açıklamalarından satır başları;

- Barış Pınarı Harekatı, Kuzey Suriye'de bir terör koridoru hatta bir terör devleti kurmayı hedefleyen amaçları ortadan büyük oranda kaldırmıştır. Bu terör koridoruna çok ciddi bir darbe vurulmuştur ama teyakkuz halimiz devam etmektedir. Teröristlerin niyetlerinden kolay kolay vazgeçmeyeceğini biliyoruz.

- Suriye dosyası karmaşık bir dosya, yapılacak çok iş var.

- Adalet Bakanı hazırlanan taslağı paylaştı.

- Dünya siyasetini de yakından ilgilendiren bir durum olduğu için hassasiyetini koruyor. Tel Abyad ve Resulayn arasında 45 kmlik alan teröristlerden temizlenmiş durumda. Zaman zaman teröristlerin saldırdığını biliyoruz. Bugün bir uzman çavuşumuz şehit oldu. Bu tür tuzaklara karşı teyakkuz halinde olmaya devam ediyoruz.

- Terör unsurları alan kaybettikçe paniği de artıyor. Teröristler kara propaganda oyunu oynamaya çalışıyor.

- Kiliseleri dahi kullanarak atış yapıyorlar, bunu tahrik unsuru olarak kullanıyorlar.

- Mültecilerin evlerine dönüşü sağlayacak çalışmalar sürdürülüyor.

- Mülteci meselesi sadece Türkiye'nin meselesi değildir. Küresel bir iş birliği yapılması gerekmektedir. DEAŞ ya da diğer terör grupları da sadece Türkiye'nin meselesi değildir.

- Suriye halkının iradesini sandığa yansıtması büyük önem arz ediyor.

- ABD'de hazırlanan rapor çifte standart içinde olduğunu gösteriyor. DEAŞ, PKK ve FETÖ ile aynı anda mücadeledeyiz.

- Terörizmin insanların canını nasıl yaktığını gayet iyi biliyoruz. Küresel işbirliği yapılmalı.

Yakaladığımız DEAŞ'lılari ülkelerine iade ettik. İade ettiğimiz serbest bırakıldı ve terör eylemine katıldı.

DHA