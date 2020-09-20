Siyaset İbrahim Kalın’dan Yunanistan gazetesinin manşetine sert tepki

İbrahim Kalın’dan Yunanistan gazetesinin manşetine sert tepki

Siyaset

İbrahim Kalın’dan Yunanistan gazetesinin manşetine sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Yunanistan gazetesinin hakaret içerikli manşeti ile ilgili yaptığı açıklamasında ‘Bunu en şiddetli bir şekilde kınıyorum, telin ediyorum, lanetliyorum. Çünkü bu atılan başlığın basın özgürlüğü ile ifade hürriyeti ile uzaktan yakından bir ilgisi yok. Bu bir provokasyondur’ dedi.

20 Eylül 2020, Pazar 10:40 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'ye karşı yaptırım, şantaj, tehdit dili hiçbir zaman sonuç alamaz. Bunu artık Avrupalı siyasetçilerin görmesi lazım. Türkiye'yi birtakım tehdit yahut yaptırımlarla korkutacaklarını zannedenler, kararlılığından vazgeçireceğini zannedenler beyhude bir çaba içerisindeler.

Sayın Macron'un Türkçe bir mesaj yayınlaması güzel, sempatik bir adım. Ama lafızdan çok mana önemli. Kastedilenin ne olduğu ve bunun hangi siyasi stratejik çerçeveye oturduğuna da bir bakmak gerekiyor. Benim kanaatimce Sayın Macron dünya siyasetini doğru okumuyor.

Yunanistan ile istikşafi görüşmeler 

Şu anda geldiğimiz noktada iklim bu görüşmelerin başlamasına çok daha müsait hale gelmiş durumda. Yakın bir vadede bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor, istikşafi görüşmeler tekrar başlayabilir.

Yunanistan Gazetesinin hakaret içerikli manşeti 

Bunu en şiddetli bir şekilde kınıyorum, telin ediyorum, lanetliyorum. Çünkü bu atılan başlığın basın özgürlüğü ile ifade hürriyeti ile uzaktan yakından bir ilgisi yok. Bu bir provokasyondur.


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