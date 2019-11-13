Beyaz TV'de yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" programına konuşan İbrahim Kutluay, "Edvina zor dönemler geçiriyor. Yanında olmalıydım. Kendisine destek olmaya çalıştım. Bu zor döneminde yanındayım.

'Tatsızlıklar yaşadık ama şiddet olayları yalan'

Aramızda şu an herhangi bir problem yok. Daha önce bazı nedenlerden dolayı tatsızlıklar yaşadık ama şiddet olayları yalan. Şiddet kesinlikle yok... Bu tarz haberleri kınıyorum.

'Edvina ile aşkımız son derece güzel gidiyor'

Edvina ile aşkımız son derece güzel gidiyor. Biz birbirimizi seviyoruz. Her şeye kaldığı yerden devam ediyoruz." ifadelerinde bulundu.





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