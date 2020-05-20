İbrahim Kutluay özel izin aldı babasına koştu

İbrahim Kutluay önceki gün Zincirlikuyu’daydı. Otomobili ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne giriyordu ki, polisin dikkatini çekti. Malum; corona virüs nedeniyle kısmî sokağa çıkma yasağı vardı. İbrahim Kutluay emniyet mensuplarına elindeki belgeyi gösterip “Bu benim izin kağıdım. Babam (Burhan Kutluay) hastaneye kaldırıldı. Ona yetişmeye çalışıyorum” diye konuştu. Eski basketçinin babasının kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edildiği söylendi.







