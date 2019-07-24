İbrahim Kutluay, sevgilisi Edvina Sponza ile Çeşme'de tatilde

İbrahim Kutluay, sevgilisi Edvina Sponza ile Çeşme'de tatilde İbrahim Kutluay ile sevgilisi Edvina Sponza, Çeşme tatiline devam ediyor. Çiftin önceki gün plajda yaşadıkları romantizm objektife yansıdı