İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza'nın kaçış planı tutmadı
İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza muhabirleri görünce arkalarını dönüp uzaklaştı. Ancak yine de görüntülendiler.
İbrahim Kutluay, uğruna 11 yıllık yuvasını bozduğu Edwina Sponza’dan ağustosta ayrılmıştı. Magazin dünyası ihanet ve şiddet iddiaları ile şok olmuştu. Ama İbrahim Kutluay, babası ölen Edwina Sponza’yı cenazede yalnız bırakmayınca, 15 gün önce buzlar erimiş, barış sağlanmıştı.
Aynı kareye girmekten kurtulamadılar
Aşkta ikinci etaba geçen sevgililer geçen gece Ortaköy’deki Meftun’daydı. İkili çıkışta flaşların patladığını fark edince, hızla dönüp lokantaya saklandılar. 20 dakika sonra otoparktan ayrıldılar ama aynı kareye girmekten kurtulamadılar.
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