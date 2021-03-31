Magazin İbrahim Kutluay'dan koronavirüse yakalandı

İbrahim Kutluay'dan koronavirüse yakalandı

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İbrahim Kutluay'dan koronavirüse yakalandı

Edvina Sponza ile yaşadığı aşkla gündem olan eski basketbolcu İbrahim Kutluay'dan kötü haber geldi. Kutluay koronavirüse yakalandı. İşte detaylar...

31 Mart 2021, Çarşamba 15:25 Son Güncelleme:
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Snob Magazin'de yer alan habere göre; Kutluay'ın Covid-19'a yakalandığı öğrenildi. Peki eski basketbolcunun sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

İbrahim Kutluay'ın Covid-19'a yakalandığı ortaya çıktı. 46 yaşındaki Kutluay'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin evde sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Kutluay'ın sevgilisi Edvina Sponza'nın da Covid-19 testi yaptırdığı ve sonucunu beklediği ifade edildi.

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