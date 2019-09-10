İbrahim Talıses: Ticarette kazıklandım! Paramı çaldılar

İşte İbrahim Tatlıses'in açıklamalarından kesitler:

"Ben nereden geldiğimi hiç gizlemedim. Samimi ve dürüst bir insan olmam beni bugünlere getirdi. Mağarada doğdum ve iftihar ediyorum bununla. İnsanların da burayı görmesini, hangi koşullarda hayata başladığımı bilmesini istiyorum.

'BUNA DA ŞÜKREDİYORUM'

Çok şanslıyım ki kurtuldum. Dualarla hayatta kaldım. Allah beni bu hale getirenlerin bile başına vermesin. Allah'tan gelene isyan etmemek gerekiyor. Gençken eşeğim vardı, sonra Allah bana uçak, tekne, villa verdi. Bunların hepsine şükrettim. Bu yaşadığım da Allah'tan geldi. Buna da şükür ediyorum.

'SESİMİ KAYBETSEM NE OLUR'

Bazıları 'geçmiş olsun' diyeceğine, 'Şarkı söyleyemiyor, sahneye çıkamıyor' diyor. Sesimi kaybetsem ne olur, nefes alıyorum ya şükürler olsun. Bir daha hiç şarkı söylemesem de olur, hayattayım, dostlarımla birlikteyim. Önemli olan da bu.

'NE KADAR SEVİLDİĞİMİ VURULUNCA BİR KEZ DAHA GÖRDÜM'

Allah'a şükürler olsun. Dünyaya mal olmuş bir sanatçıyım. Konser vermediğim ülke kalmadı. İzmir'e yerleştim, İran'dan insanlar geliyor beni ziyarete. Dünyanın her yerinden mesajlar atıyor hayranlarım. Bu ülkenin sanatçısı olarak dünyada böyle tanınmak beni çok mutlu ediyor. İyi ki Türkiye'de doğmuşum, iyi ki de İbrahim Tatlıses yapmışlar beni. Ben bu ülkenin insanlarını çok seviyorum. Çünkü çok merhametli ve duygusal bir toplumuz. Vurulduğum zaman ne kadar sevildiğimi bir kez daha gördüm.

'HEP PARAMI ÇALDILAR'

Müzikten kazandığınız parayı ticarete yatırdınız ama çok da başarılı olamadınız ticarette...

Kazıklandım, paramı çaldılar çünkü hep. Ben insanlara iş kapısı sağlamak için girdim aslında ticarete. Allah bana verdi, ben de onlara veriyorum hala.

'ÜLKEMİ ÇOK SEVİYORUM'

Hayatım boyunca hep ülkeme yararlı bir insan olmaya çalıştım. İnsanımızı ve ülkemi çok seviyorum. Annem Kürt, babam Arap benim. Kendimi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak görüyorum. Son nefesime kadar da ülkeme fayda sağlayacak işler yapmaya devam edeceğim.

'HAYATIMA GİREN BÜTÜN KADINLARA SAHİP ÇIKTIM'

Hayatıma giren kadınlar benim için çok kıymetli oldu. Hiçbirini yarı yolda bırakmadım. Mahkemelik olduğumu duydunuz mu mesela hiçbiriyle? Duyamazsınız çünkü hepsine sahip çıktım. Yıllarca kahrımı çektiler. Ayrılmış olabiliriz ama hâlâ hepsinin maddi ve manevi yanındayım imkanlarım dahilinde.

'BU NASIL BİR VAHŞET?'

Şimdi görüyorum; kadınları yavrularının önünde öldürüyorlar. Bu nasıl bir vahşettir? Benim yanımda kadına böyle bir şey yapılsa, yemin ediyorum o adama aynı şeyi ben de yaparım. İdam edilmeli hepsi. Bunu hak ediyorlar."

*İbrahim Tatlıses'in bu açıklaması daha önce yaptığı 'Kadın dediğin dayak da yemeli', 'Üç türlü kadın vardır: Günlük, haftalık, ömürlük' açıklamalarını ve Derya Tuna ile Asena'ya uyguladığı şiddeti akıllara getirdi.