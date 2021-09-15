Magazin İbrahim Tatlıses 12 sene sonra Kuruçeşme'de sahne alacak

İbrahim Tatlıses 12 sene sonra Kuruçeşme'de sahne alacak

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İbrahim Tatlıses 12 sene sonra Kuruçeşme'de sahne alacak

İbrahim Tatlıses, Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde yıllar sonra sevenleriyle buluşacak. İbrahim Tatlıses'in sahne alacağı konserlerin biletleri bugün satışa sunuluyor.

15 Eylül 2021, Çarşamba 11:24 Son Güncelleme:
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‘İbo Show’ ile yıllar sonra televizyon ekranlarına geri dönen İbrahim Tatlıses, 12 yıl aranın ardından ilk kez Paraf Kuruçeşme Açıkhava konseriyle sevenleriyle buluşuyor.

23 eylül perşembe akşamı Poll Production organizasyonu ile Kuruçeşme Açıkhava'da sahne alacak olan İbrahim Tatlıses, en sevilen şarkıları eşliğinde hayranlarıyla hasret giderecek.

İBRAHİM TATLISES KONSER BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

İbrahim Tatlıses konserinin sınırlı sayıdaki bileti bugün saat 12.00'de Mobilet'te satışa sunuluyor.

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