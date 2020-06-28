Magazin İbrahim Tatlıses aradığı aşkı Gülçin Karakaya'da buldu

İbrahim Tatlıses aradığı aşkı Gülçin Karakaya'da buldu

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İbrahim Tatlıses aradığı aşkı Gülçin Karakaya'da buldu

İbrahim Tatlıses uzun bir aradan sonra aradığı aşkı buldu. Aile hayatında sorunları aşan İbrahim Tatlıses'in aşk hayatında da yüzü güldü.

28 Haziran 2020, Pazar 11:37 Son Güncelleme:
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İbrahim Tatlıses aradığı aşkı buldu. Bodrum'da yaz aylarının tadını çıkaran Tatlıses, sevgilisiyle ilk kez kameralar karşısına geçti. 2. Sayfada yer alan habere göre; Tatlıses aradığı aşkı Gülçin Karakaya'da buldu. Uzun zamandır aşk yaşayan ikilinin eğlenceli anları objektiflere yansıdı.

Evlenecek mi?

68 yaşında, 7 çocuk 9 torun sahibi Tatlıses'in üçüncü kez nikah masasına oturup oturmayacağı merak konusu oldu.


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