Magazin İbrahim Tatlıses bayramın 3. günü Kanal D'de

İbrahim Tatlıses bayramın 3. günü Kanal D'de

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İbrahim Tatlıses bayramın 3. günü Kanal D'de

Türk müziğinin güçlü sesi İbrahim Tatlıses, verdiği açık hava konseriyle Kanal D’de sevenleriyle buluşacak.

23 Mayıs 2020, Cumartesi 09:01 Son Güncelleme:
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İbrahim Tatlıses, dev orkestra eşliğinde, 5 binden fazla seyirciye söylediği unutulmaz şarkılarıyla, bayramın üçüncü gününde evlere konuk olacak.

Sürpriz müzisyenler

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşen, İbrahim Tatlıses’in dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirdiği ve sürpriz müzisyenlerin de sahne aldığı “İbrahim Tatlıses Harbiye Konseri” 26 Mayıs Salı saat 20:00’de Kanal D’de..

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