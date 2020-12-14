Magazin İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Beni affet kızım

İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Beni affet kızım

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İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Beni affet kızım

İbo Show'un yayınlanan son bölümünde İbrahim Tatlıses, gözyaşları içinde kızı Elif Ada’ya seslendi: “Kötü zamanda doğdun. Beni şarkı söylediğim zamanlarda görsün isterdim... Beni affet kızım.”

14 Aralık 2020, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
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İbrahim Tatlıses, şov programına kızı Elif Ada’yı (7) konuk etti. Kızının yanında şarkı söylemek istemeyen Tatlıses, Elif Ada’yı uğurladıktan sonra gözyaşları içinde şöyle konuştu:

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Yıllardır yalnız başımayken bile şarkı söylemedim. Eski nağmeleri yapamam diye utandım. Elif Ada bana ‘Baba neden şarkı söylemiyorsun, seni hep internetten dinliyorum’ dedi. Şimdi söylersem diyecek ki ‘Bu babamın sesi değil’. Kötü zamanda doğdu. İsterdim ki, beni şarkı söylerken görsün. Beni affet kızım.



Anneden tepki

Elif Ada’nın annesi Ayşegül Yıldız da sosyal medyada şunları yazdı:

Çocuk babasını sürekli görmediği için çok utandı. Hatta gitmek istemedi. Zor ikna ettik. Sosyal medyada kafası farklı çalışanlar sallamış da sallamış! O daha bir çocuk. Kaldı ki, Elif Ada bir tek babasını değil, beni de gömdü.


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