Magazin İbrahim Tatlıses ile Gülçin Karakaya evlendi mi? İşte cevabı...

İbrahim Tatlıses ile Gülçin Karakaya evlendi mi? İşte cevabı...

Magazin

İbrahim Tatlıses ile Gülçin Karakaya evlendi mi? İşte cevabı...

Ebru Yaşar cumartesi akşamı konuk olduğu “İbo Show”da magazin gündemine damga vuran bombayı patlattı. Yaşar, Tatlıses’e “Sen nikâhlanmışsın” deyince ünlü sanatçı “Mutluyum, ben evliyim kardeşim” yanıtını verdi.

03 Mayıs 2021, Pazartesi 08:03 Son Güncelleme:
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“İbo Show”un cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde İbrahim Tatlıses’ten sürpriz bir itiraf geldi. Ünlü sanatçı daha önce ‘asistanım’ dediği sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini açıkladı. Programın konuklarından Ebru Yaşar’ın “Sen nikâhlanmışsın” demesi üzerine Tatlıses, “Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim” dedi.

'BİZİMKİ GÖNÜL EVLİLİĞİ'

Ünlü sanatçı sözlerinin yankı bulmasının ardından Kelebek’e açıklama yaptı. Karakaya ile resmi olarak nikâh masasına oturmadıklarını belirten Tatlıses, “Resmi nikâh yok, bizimki gönül evliliği” dedi. Daha önce Adalet Tatlıses ve Ayşegül Yıldız’la resmi olarak nikâh masasına oturan Tatlıses, “Gülçin Karakaya ile ilişkinizi resmiyete dökecek misiniz” sorusuna ise “Zaman ne gösterir bilinmez” yanıtını verdi. 

43 YAŞ KÜÇÜK

İbrahim Tatlıses’in (69) iki yıldır birlikte olduğu Gülçin Karakaya (26) ünlü sanatçıdan 43 yaş küçük.

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