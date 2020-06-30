İbrahim Tatlıses’in, Gülçin Karakaya’yı eski eşi Ayşegül Yıldız’la da tanıştırdığı öğrenildi. Sanatçı geçtiğimiz ağustos ayında sosyal medya hesabından sevgilisi ve eski eşiyle aynı masada bir fotoğrafını paylaşıp altına şu notu düştü:

“Önüm arkam, sağım solum emniyette. İkisinin isminde de güller var; Ayşegül & Gülçin Hanımlar... Ayşegül Hanım Elif Ada’mın annesi, Gülçin Hanım da yardımcım. Sırtım yere gelmez.”







