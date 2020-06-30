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İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya'yı eski eşi Ayşegül Yıldız’la tanıştırmış

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İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya'yı eski eşi Ayşegül Yıldız’la tanıştırmış

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile bir buçuk yıldır aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

30 Haziran 2020, Salı 12:17 Son Güncelleme:
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İbrahim Tatlıses’in, Gülçin Karakaya’yı eski eşi Ayşegül Yıldız’la da tanıştırdığı öğrenildi. Sanatçı geçtiğimiz ağustos ayında sosyal medya hesabından sevgilisi ve eski eşiyle aynı masada bir fotoğrafını paylaşıp altına şu notu düştü:

“Önüm arkam, sağım solum emniyette. İkisinin isminde de güller var; Ayşegül & Gülçin Hanımlar... Ayşegül Hanım Elif Ada’mın annesi, Gülçin Hanım da yardımcım. Sırtım yere gelmez.”


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