İbrahim Tatlıses ve 43 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf!
İbrahim Tatlıses’le aşk yaşadığı iddia edilen Gülçin Karakaya, ünlü sanatçıyla Bodrum’a giderken çektiği selfie’yi sosyal medya hesabında paylaştı.
22 Şubat 2021, Pazartesi 08:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram’ının Hikaye bölümüne yükleyen Karakaya, “Biz yine yollarda” yazarak kalp emojisiyle Tatlıses’i etiketledi.
68 yaşında 7 çocuk ve 9 toruna sahibi olan İbrahim Tatlıses, gönlünü kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya kaptırdı.