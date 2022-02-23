Burhaniye Belediyesi, Taylıeli Mahallesi'nde 23 bin 761 metrekare alanda üç bloktan oluşacak alışveriş merkezi için 28 Aralık 2021'de ihale yaptı. Kapalı teklif usulü ihaleyi, İbrahim Tatlıses adına katılan şirketin genel müdürü Şule Yazar kazandı.

Usta sanatçı ilçeye gelerek, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile sözleşme imzaladı. 700 kişiye istihdam sağlayacağı belirtilen projenin ihalesi, Burhaniye Belediyesi tarafından iptal edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Belediyemizce 23 yıllık üst kullanım hakkı tesis edilerek yapımı ve işletmesine ait ihalesi yapılan alışveriş merkezi sözleşmesi; idaremizce yeterli rekabet ortamı oluşmadığının değerlendirilmesi ve ayrıca yer seçimindeki kamuoyunun hassasiyeti de göz önüne alınarak iptal edilmiştir. Belediyemizce daha uygun bir yer seçimi tespiti için çalışma yapılacaktır" denildi.

(Fatih Emrah Erdoğan - DHA)