İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011'de "İbo Show" programının çekimlerine katıldıktan sonra asistanı Buket Çakıcı ile İstanbul Maslak'taki Nurol Plaza'dan çıktığı sırada beş kişinin silahlı saldırısına uğramış ve uzun namlulu silahlarla başının sağ tarafından vurularak ağır yaralanmıştı.

Saldırıda Tatlıses'in asistanı Çakıcı da yaralanmış, şoförü Hakan Çalışkan ise olaydan yara almadan kurtulmuştu.

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; İbrahim Tatlıses'e silahlı saldırıda bulunan Abdullah Uçmak'ın, suikast girişiminden 3 yıl önce ünlü türkücüye haraç almak için tehdit dolu mektup gönderdiği ortaya çıktı.

Uçmak'ın iki adamını Tatlıses'i yağmalamak için gönderdiği belirlenince; Cumhuriyet Başsavcılığı, Uçmak'ın iki adamı Ali Tekin Akkoyunluoğlu ve Mehmet Sebe'ye dava açtı. İki zanlıya 15 yıla kadar hapis istendi.

'Onun ismiyle sosyal medyada tehdit ediliyorum'

İbrahım Tatlıses geçtiğimiz ay Abdullah Uçmak etiketiyle sosyal medyada yapılan paylaşım sonrası "Onun ismiyle sosyal medyada tehdit ediliyorum" diyerek savcılığa başvurmuştu.

Tatlıses, şikayet dilekçesinde "Abdullah Uçmak tarafından öldürülmeye çalışıldığım kamuoyunun malumu. Onun ismiyle sosyal medyada tehdit ediliyorum" dedi.

Tatlıses'in şikayetinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık, yazının içeriğinde tehdit unsuru oluşturacak bir ifadeye rastlanmadığını belirtti.



