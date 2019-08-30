İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan’dan babasına: O kral, o en iyisi
Antalya’nın Serik ilçesinde konser veren İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, turistlere "İbrahim Tatlıses’i tanıyor musunuz?" diye sordu. Dilan Çıtak, "O kral, o en iyisi. O çünkü benim babam" dedi
İbrahim Tatlıses’in şarkıcı kızı Dilan Çıtak, Serik’e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel’de sahne aldı.
'O EN İYİSİ, O ÇÜNKÜ BENİM BABAM'
2 saatlik konserinde İngilizce şarkılar seslendiren Dilan Çıtak, kendisini dinleyen turistlere, "İbrahim Tatlıses’i tanıyor musunuz?" diye sorup, "O kral, o en iyisi. O çünkü benim babam" diye konuştu.
BABASININ PARÇASINI SÖYLEDİ
Dilan Çıtak, babasının ’Haydi söyle’ parçasını Türkçe söyledi.
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DHA