İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan’dan babasına: O kral, o en iyisi

İbrahim Tatlıses’in şarkıcı kızı Dilan Çıtak, Serik’e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel’de sahne aldı.

'O EN İYİSİ, O ÇÜNKÜ BENİM BABAM'

2 saatlik konserinde İngilizce şarkılar seslendiren Dilan Çıtak, kendisini dinleyen turistlere, "İbrahim Tatlıses’i tanıyor musunuz?" diye sorup, "O kral, o en iyisi. O çünkü benim babam" diye konuştu.

BABASININ PARÇASINI SÖYLEDİ

Dilan Çıtak, babasının ’Haydi söyle’ parçasını Türkçe söyledi.





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DHA



