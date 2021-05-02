Uzun süre sonra İbo Show ile ekranlara gelen ve dün akşam İbo Show’da uzun süredir birlikte olduğu Gülçin Karakaya ile evlendiğini açıklayan İbrahim Tatlıses, sosyal medya sayfasından ciğer tava yaptığı anları paylaştı. Tatlıses, yaptığı paylaşımda ise sevenleri ciğer tava yemeğinin püf noktalarını anlattı.

İBRAHİM TATLISES DÜN AKŞAM EVLENDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

İbo Show'un 1 Mayıs 2020 tarihinde izleyiciyle buluşan yeni bölümünde İbrahim Tatlıses’ten herkesi şaşırtan sürpriz bir açıklama geldi. Tatlıses, uzun süredir birliktelik yaşadığı sevgilisi Gülçin Karakaya ile hayatını birleştirdiğini söyleyerek mutlu haberi ilk kez paylaştı. Tatlıses, İbo Show’da yayınlanan son bölümde şu ifadeleri kullandı, “Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim” İbrahim Tatlıses’in bu itirafının ardından stüdyoda bulunan konuklar şaşkınlığını gizleyemedi. İbrahim Tatlıses’in bu itirafı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmeyi de başardı.





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