Magazin İbrahim Tatlıses’ten Deniz Seki’ye: Davul gibi olmuşsun

İbrahim Tatlıses’ten Deniz Seki’ye: Davul gibi olmuşsun

Magazin

İbrahim Tatlıses’ten Deniz Seki’ye: Davul gibi olmuşsun

Yeni imajıyla ve verdiği kilolarla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden olan Deniz Seki'ye İbrahim Tatlıses'ten şok eden şaka.

18 Nisan 2021, Pazar 00:41 Son Güncelleme:
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Dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'da usta oyuncu Erkan Petekkaya İrem Derici, Sinan Akçıl, Deniz Seki izleyenleri müziğe doyurdu.

Son zamanlarda yeni imajıyla ve verdiği kilolarla magazin gündeminden düşmeyen Deniz Seki'nin estetik yaptırdığı iddia edilmişti. Geçen yaz 76 kiloya çıkan Deniz Seki soluğu yaşam koçu Şeyda Coşkun’da almıştı. 8 ayda 22 kilo veren Seki, 54 kiloya düşmüştü.

Verdiği kilolardan sonra sadece göğüslerini toplattığını söyleyen Deniz Seki, estetik iddiaları ile ilgili açıklamada bulunmuştu: Herkes estetik yaptırdığımı söylüyor. Alakası yok. Bu tamamen Şeyda’nın eseri. Yüzümde sadece botoks var. Ne gerdirdim, ne Fransız askısı yaptırdım. Onun dışında her şey orijinal.

İbrahim Tatlıses'ten Deniz Seki'ye: Hani zayıflamıştın

İbo Show'un bu haftaki konukları arasında yer alan Deniz Seki'ye sohbet esnasında İbrahim Tatlıses'ten öyle bir şaka geldi ki!

Tatlıses Seki'ye "Hani zayıflamıştın, şişmanlamışsın. Davul gibi olmuşsun" derken Deniz Seki "Aşk olsun" diyerek karşılık verdi. Araya giren Sinan Akçıl ortamı yumuşattı.

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