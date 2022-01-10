Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son testinin negatif çıktığını belirterek koronavirüse yakalandığını ve atlattığını açıklayan İbrahim Tatlıses, tedavisi sonrasına ilk konserini Ankara Günay’da vererek sağlığına kavuştuğunu göstermiş oldu.

Haftalar öncesinden rezervasyonları dolan İbrahim Tatlıses, Ankara Günay Sahnesine yoğun ilgi olunca 15 Ocak’ta Ankara Günay’da tekrar sahneye çıkacak.



