İbrahim Tatlıses'ten korona sonrası ilk konser!
Yıllar sonra sahnelere dönen İbrahim Tatlıses, koronavirüse yakalandığını ve hastalığı atlattığını duyurdu. Ünlü isim sağlığına kavuştuktan sonra ilk konserini Ankara'da verdi.
10 Ocak 2022, Pazartesi 14:45 Son Güncelleme:
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son testinin negatif çıktığını belirterek koronavirüse yakalandığını ve atlattığını açıklayan İbrahim Tatlıses, tedavisi sonrasına ilk konserini Ankara Günay’da vererek sağlığına kavuştuğunu göstermiş oldu.
Haftalar öncesinden rezervasyonları dolan İbrahim Tatlıses, Ankara Günay Sahnesine yoğun ilgi olunca 15 Ocak’ta Ankara Günay’da tekrar sahneye çıkacak.