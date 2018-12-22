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İbrahim Tatlıses'ten Mehmet Ali Erbil'e: Seni bekliyoruz güzel dostum

İbrahim Tatlıses yakın arkadaşı Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi

22 Aralık 2018, Cumartesi 15:44
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İbrahim Tatlıses'ten Mehmet Ali Erbil'e: Seni bekliyoruz güzel dostum

65 gündür yoğun bakımda olan sanatçı Mehmet Ali Erbil'in hayati tehlikeyi atlattığını ablası Yeşim Erbil duyurmuştu. İbrahim Tatlıses de bugün Erbil'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

'SÜREÇ UZUN, YAVAŞ YAVAŞ TOPARLANACAK'

İbrahim Tatlıses yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çok şükür güzel haberler alıyoruz... Sezin kızımızla konuştum, Mehmet Ali gözlerini açmış, konuşuyormuş... Süreç uzun, yavaş yavaş toparlanacak, eskisi gibi aramızda olacak... Seni bekliyoruz güzel dostum, Allah şifasını senden eksik etmesin, Amin... Dualarımız seninle..."

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