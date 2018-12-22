65 gündür yoğun bakımda olan sanatçı Mehmet Ali Erbil'in hayati tehlikeyi atlattığını ablası Yeşim Erbil duyurmuştu. İbrahim Tatlıses de bugün Erbil'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

'SÜREÇ UZUN, YAVAŞ YAVAŞ TOPARLANACAK'

İbrahim Tatlıses yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çok şükür güzel haberler alıyoruz... Sezin kızımızla konuştum, Mehmet Ali gözlerini açmış, konuşuyormuş... Süreç uzun, yavaş yavaş toparlanacak, eskisi gibi aramızda olacak... Seni bekliyoruz güzel dostum, Allah şifasını senden eksik etmesin, Amin... Dualarımız seninle..."