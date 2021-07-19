'İbo Show' programı nedeniyle sezonu yoğun geçiren İbrahim Tatlıses, Bodrum’da yorgunluk atıyor. Kurban Bayramı'nın da yaklaşmasıyla 69 yaşındaki sanatçı, yine bağışını Kızılay'a gerçekleştirdi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere beş küçükbaş kurbanlık bağışında bulundu.

İbrahim Tatlıses, "Kızılay’la çalışmak benim için şereftir. Olan olmayana her zaman verecek" açıklamasını yaptı.