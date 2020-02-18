Eski oryantal Sibel Gökçe, geçtiğimiz yıllarda katıldığı 'Aramızda Kalsın' programında 20 yaşındayken İbrahim Tatlıses'in tecavüzüne uğradığını iddia etmişti. Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, Gökçe'nin açıklaması üzerine soluğu mahkemede alan Tatlıses, "İftira ve hakaret içeren bu asılsız ifadeleriyle onurum kırıldı, itibarım zedelendi. Ben kimseye tecavüz etmedim" diyerek Gökçe'yle birlikte TV kanalı, program yönetmeni ve yapımcısına 60 bin liralık tazminat davası açtı.

Avukatı, hiçbir gerçekliği ve dayanağı olmayan bu çirkin ve asılsız iddia yüzünden müvekkilinin yaşantısının olumsuz yönde etkilendiğini belirtti. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada geçtiğimiz günlerde karar verildi.

Faiziyle ödeyecek

Mahkeme Gökçe'nin Tatlıses'e tecavüz iftirası attığı 2013 yılından itibaren faiziyle 12 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

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