İbrahim Tatlıses’ten, Vali Erin´e ziyaret

Türkücü İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa'da Vali Abdullah Erin'i ziyaret etti

09 Mart 2019, Cumartesi 19:15
A A
İbrahim Tatlıses’ten, Vali Erin´e ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa'da yaptığı mitinge katılmak üzere kente gelen İbrahim Tatlıses, öğle saatlerinde Vali Abdullah Erin'le bir araya geldi.

GÖBEKLİTEPE TABLOSU HEDİYE ETTİ

Sanatçıyı ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Vali Erin, İbrahim Tatlıses'e teşekkür ederek, ziyaret anısına Göbeklitepe tablosu hediye etti.

Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun hazır bulunduğu ziyarette Tatlıses, Erin’e çalışmalarında başarı diledi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.