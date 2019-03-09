İbrahim Tatlıses’ten, Vali Erin´e ziyaret
Türkücü İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa'da Vali Abdullah Erin'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa'da yaptığı mitinge katılmak üzere kente gelen İbrahim Tatlıses, öğle saatlerinde Vali Abdullah Erin'le bir araya geldi.
GÖBEKLİTEPE TABLOSU HEDİYE ETTİ
Sanatçıyı ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Vali Erin, İbrahim Tatlıses'e teşekkür ederek, ziyaret anısına Göbeklitepe tablosu hediye etti.
Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun hazır bulunduğu ziyarette Tatlıses, Erin’e çalışmalarında başarı diledi.