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Ibrahimovic hakkındaki bahis iddiası kariyerini bitirebilir

Futbol

Zlatan Ibrahimovic hakkında ortaya atılan bir iddia, eğer doğruysa Milanlı yıldızın kariyerinin bitmesine neden olacak. Malta merkezli bir bahis şirketinde hissesi bulunduğu iddia edilen Ibrahimovic, FIFA'nın kuralları gereği futboldan men edilebilir.

15 Nisan 2021, Perşembe 09:41 Son Güncelleme:
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Milan'ın yıldızı Zlatan Ibrahimovic 39 yaşında olmasına rağmen hala golleri ve asistleriyle takımının en etkili silahlarından biri. Ancak Ibra hakkındaki bir iddia, oyuncunun planladığından daha erken emekli olmasına neden olabilir.

İddialara göre Ibrahimovic bir bahis şirketinin yüzde 10 hissesine sahip ve şirketin CEO'su da bu iddiaları doğruladı. Şirket CEO'su Erik Skarp'ın, İbrahimovic'in şirkette yüzde 10 hisse sahibi olduğunu kabul ederek Ibra'yı ateşe attı.

FIFA kuralları gereği futbolcuların bahis oynaması ya da şirketlerde hisse sahibi olması yasak. Bu tip bir durumda 3 ila 4 yıl arasında men cezası geliyor. Ibra'nın böyle bir ceza alması halinde futbol hayatı bitecek.

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