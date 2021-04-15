Milan'ın yıldızı Zlatan Ibrahimovic 39 yaşında olmasına rağmen hala golleri ve asistleriyle takımının en etkili silahlarından biri. Ancak Ibra hakkındaki bir iddia, oyuncunun planladığından daha erken emekli olmasına neden olabilir.
Futbol Ibrahimovic hakkındaki bahis iddiası kariyerini bitirebilir
İddialara göre Ibrahimovic bir bahis şirketinin yüzde 10 hissesine sahip ve şirketin CEO'su da bu iddiaları doğruladı. Şirket CEO'su Erik Skarp'ın, İbrahimovic'in şirkette yüzde 10 hisse sahibi olduğunu kabul ederek Ibra'yı ateşe attı.
FIFA kuralları gereği futbolcuların bahis oynaması ya da şirketlerde hisse sahibi olması yasak. Bu tip bir durumda 3 ila 4 yıl arasında men cezası geliyor. Ibra'nın böyle bir ceza alması halinde futbol hayatı bitecek.
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