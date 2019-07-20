Ibrahimovic yine rahat durmadı!

Los Angeles Galaxy ile Los Angeles FC arasında oynanan MLS derbisinde İsveçli yıldız 3 gol atmasının yanı sıra maç sonrası ortalığı karıştırdı.

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37 yaşında olmasına rağmen formundan hiçbir şey kaybetmeyen yıldız forvet, takımının 3-2 kazandığı karşılaşmada 3 gol birden atarak 'ben buradayım' dedi.

Los Angeles derbilerindeki 6 maçta 4 gole ulaşan Zlatan, ligde de 16 golle krallık yarışında 21 gollü Carlos Vela'nın ardından ikinci sırada.

Meksikalı yıldız Los Angeles FC'nin iki golünü kaydetse de yenilgiyi engelleyemedi. Los Angeles FC 46 puanla liderliğini korudu. Galaxy ise onu 37 puanla takip ediyor.

Maçta kaydettiği skorlarla kariyerinde 520. golünü atmış olan Ibrahimovic, maç sonunda kendini çok iyi hissettiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Dolu bir statta ezeli rakibe karşı oynadığımız zaman adrenalin doluyorum. Ligin en iyi maçında en iyi oyunumu oynamak istiyorum. Her gün play-off modundayım"

Ibrahimovic, maç bittkten sonra ise rakip takımın teknik direktörü Bob Bradley ile küfürlü bir tartışma yaşadı.

Hat-trick yaparak rakibini yıkan Zlatan, hızını alamayarak Bradley'e, "S. git! Evine dön seni küçük k.ltak" dedi.

Ibrahimovic'in video kaydında duyulan bu sözleri büyük infial yarattı.

Ibrahimovic'in saha içinde ve dışında yaptığı sataşmalara alışık olunsa da, rakip teknik direktöre karşı yapılan hakaretler tepki çekti.