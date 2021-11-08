Türkiye İç çamaşırlarını bulamayan genç kız görüntüyü izleyince şoke oldu!

İç çamaşırlarını bulamayan genç kız görüntüyü izleyince şoke oldu!

Türkiye

İç çamaşırlarını bulamayan genç kız görüntüyü izleyince şoke oldu!

Bursa’da, evinin önüne astığı iç çamaşırlarını bulamayan genç kız güvenlik kamerası görüntülerini izleyince soluğu polis merkezinde aldı.

08 Kasım 2021, Pazartesi 13:52 Son Güncelleme:
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Bursa’da, bir evin önüne asılı kadın iç çamaşırını çalan şüpheli güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kamera görüntülerini inceleyen polis, arama çalışmaları başlattı.


Yıldırım ilçesinin Arabayatağı Mahallesi'ndeki bir binanın giriş katında oturan aile, kurutmak için pencerelerinin önüne çamaşır astı. Sokaktan geçerken asılı çamaşırlara bir süre çevreyi kontrol ederek yaklaşan şüpheli, bunların arasında bulunan kadın iç çamaşırlarını alarak uzaklaştı.

POLİSE GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU

Hırsızlığı çamaşırlarını toplamaya gelen T.Y. fark etti. Topladıkları arasında çamaşırlarını bulamayan genç kız, güvenlik kameralarından çalındığını gördü. Polis merkezine giderek şikayetçi olan T.Y, görüntüleri de sosyal medyada paylaştı.

Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi arama çalışmalarını başlattı.

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