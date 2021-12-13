İç dengeni koru, sağlıklı ve genç kal!

Gelelim astrolojiye… Bu hafta Ay büyüyor, hafta sonunda gerçekleşecek Dolunay’a doğru ilerliyor. 19 Aralık Pazar sabahı İkizler burcunda yılın son Dolunay’ını deneyimleyeceğiz. Dolunay fazının zirvesinde Ay ve Güneş 180 derecelik karşıt açıdadır. Gezegensel karşıtlıklar stresli ve zorlu etkiler barındırır. Yukarıda bahsi geçen homeostazı da büyük ölçüde olumsuz etkiler.

Tıbbi Eksenler

Medikal astrolojinin önemli konularından biri de tıbbi eksenlerdir. Burç karşıtlıklarından oluşan 6 adet eksen vardır.

Koç - Terazi: Böbrek ve boşaltım ekseni

Boğa - Akrep: Üreme ekseni

İkizler - Yay: Solunum ekseni

Yengeç - Oğlak: Besleyici, yapılandırıcı eksen

Aslan - Kova: Dolaşım ekseni

Başak - Balık: Sindirim ve bağışıklık ekseni

İkizler’de Dolunay

Hafta sonu gerçekleşecek Dolunay esnasında Ay İkizler’de Güneş Yay burcunda olacak. Yukarıda anlatılan solunum eksenini tetikleyecek. Dolunay’ın yöneticisi Merkür de Pazartesi günü cildi yöneten Oğlak burcuna geçiyor. Dolunayda olduğu gibi gökyüzünde stresli açılar olduğunda tıbbi eksenler dengeyi korumakta zorlanır, yani homeostaz olumsuz etkilenir. Bu da semptomların ortaya çıkmasına, rahatsızlıkların tetiklenmesine sebep olur. Bu hafta solunum ekseni etkilenecek. Solunum deyince sadece nefes almak gelmemeli akla, hücresel solunum da hayati önem taşır. Hücrelerin oksijen dengesi yaşamsal fonksiyonları düzenler. Cilt sağlığı ve gençlik için de oldukça önemlidir.

Dengeyi Sağlamak İçin Neler Yapalım?

*Mümkün olduğunca çok doğayla temas edelim, temiz havada dolaşalım.

*Doğru nefes almayı öğrenmek gerek. Diyafram nefesi almak yaşam kalitenizi arttırır. Bu konuda internette pek çok bilgi bulabilir, egzersiz yaparak nefes tekniklerinizi geliştirebilirsiniz.

*Cildi ve vücudu derinlemesine temizlemek, cilt hücrelerinin nefes alması için çok önemlidir. Günlük temizleme ürünlerinin yanı sıra peeling uygulamaları çok faydalı olacaktır. Her gün duş almak da vücudun nefes almasını kolaylaştırır.

*Sigara kullanmamak, sigaralı ortamda bulunmamak nefes almak adına yapabileceğiniz en etkili şey olabilir.

*Yoğun alerjen içeren sentetik kokular, ucuz oda parfümleri, sahte parfümler şüphesiz her zaman sağlık için tehdit; ancak bu hafta tehlikeleri daha fazla olacaktır, dikkat!

*Strese karşı etkili, rahatlatıcı, yatıştırıcı aromatik yağlarla yüzünüze ve vücudunuza bakım yaparak iç dengenizi sağlamaya destek olabilirsiniz.

*İkizler’deki Dolunay aynı zamanda elleri de etkileyecek. Bu hafta elleri aşırı sıcak / soğuk suya sokmamalı, nemsiz bırakmamalı, manikürde dikkat etmeli, tırnak etleri çok dipten alınmamalı, kesiklerden kaçınmalı, kesik varsa antiseptik ürünlerle enfeksiyon kapması önlenmelidir.

Haydi, şimdi derin bir nefes alın ve nefesinizi yavaş yavaş bırakın! Bu haftayı stresli değil sakin karşılayalım!

Sevgilerimle

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.