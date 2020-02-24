İç giyimde 8 milyar dolarlık ihracat hedefi
İstanbul Fuar Merkezi’nde 5-8 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen Linexpo iç giyim fuarının sektöre en az 1 milyar dolar (6 milyar lira) katkı yapması bekleniyor.
24 Şubat 2020, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Tüm İç Giyimcileri Sanayicileri Derneği (TİGSİAD) Komite Başkanı Eşref Geyik, “Özellikle Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden gelenler, firmalarımızla yeni sezon sözleşmeleri yaptılar. Geçen yıl 7 milyar dolarlık ihracat yaptık. Bu yılki fuarımız 8 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşmamızı sağlayacaktır” dedi. Her yıl katılımcı firmaların, fuarın etkisiyle üretim tesislerini büyüttüklerini belirten Eşref Geyik, bu yıl Sevgililer Günü’nde de sektörün hareketlendiğini söyledi.
Renkli seçenekler
Geyik, “Çok çeşit ve uygun fiyat nedeniyle, hediye amaçlı iç çamaşırı almak daha cazip oluyor. Her yıl iç çamaşırında kırmızı tercih edilirken son 2 yıldır yeşil, mavi, sarı, ekru, mor gibi renklere ilgi yoğun” diye konuştu.