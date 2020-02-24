İç giyimde 8 milyar dolarlık ihracat hedefi

Tüm İç Giyimcileri Sanayicileri Derneği (TİGSİAD) Komite Başkanı Eşref Geyik, “Özellikle Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden gelenler, firmalarımızla yeni sezon sözleşmeleri yaptılar. Geçen yıl 7 milyar dolarlık ihracat yaptık. Bu yılki fuarımız 8 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşmamızı sağlayacaktır” dedi. Her yıl katılımcı firmaların, fuarın etkisiyle üretim tesislerini büyüttüklerini belirten Eşref Geyik, bu yıl Sevgililer Günü’nde de sektörün hareketlendiğini söyledi.

Renkli seçenekler

Geyik, “Çok çeşit ve uygun fiyat nedeniyle, hediye amaçlı iç çamaşırı almak daha cazip oluyor. Her yıl iç çamaşırında kırmızı tercih edilirken son 2 yıldır yeşil, mavi, sarı, ekru, mor gibi renklere ilgi yoğun” diye konuştu.